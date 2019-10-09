منتخب مصر يعلن موعد عودة صلاح للملاعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف محمد بركات مدير منتخب مصر عن موعد عودة محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي للملاعب مرة أخرى بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.



وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكاحل خلال الفوز على ليستر سيتي 2-1 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تدخل قوي من حمزة تشودري، مدافع "الثعالب"، غادر على إثرها النجم المصري ملعب أنفيلد قبل دقائق من نهاية المباراة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البدري استبعاد صلاح من المعسكر الحالي المقام حتى يوم ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الجاري يتخلله مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 12 من نفس على استاد القاهرة الدولي.

وقال بركات في تصريحات صحفية خلال المعسكر المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة ضمن فترة التوقف الدولي والمحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني حسام البدري حرص على الاتصال بصلاح والاطمئنان على صحته بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع ليفربول.

وأضاف بركات أن المنتخب تواصل مع صلاح والجهاز الطبي لليفربول لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب، وأكد النادي الإنجليزي أن الفرعون المصري سيعود للمشاركة في التدريبات بعد 10 أيام.

وتابع: "جميع لاعبي منتخب مصر المتواجدين في المعسكر بحالة رائعة، والكل متحمس ل يثبت نفسه لجهاز المنتخب الجديد ونتمنى أن تستمر هذه الحالة".

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وكانت تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن الأشعة التي خضع لها صلاح أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة، حيث أشارت إلى أنه يعاني من التواء في أربطة الكاحل وسوف يعود للتدريبات بعد 10 أيام.

وتطرق بركات للحديث عن المعسكر الحالي مؤكدا أن التفاؤل يفرض نفسه داخل المعسكر، وأن الجهاز الفني قام بتوفير جميع وسائل الراحة والترفيه.



وواصل أن الجميع في المنتخب جاهز لإسعاد الشعب المصري وأن شعارهم في المرحلة المقبلة هو الالتزام والاحترام المتبادل.

وأتم عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الأهلي المنضم لقائمة المنتخب: "محمد أبو العلا طبيب المنتخب رأى أن السولية يحتاج إلى 4 أو 5 أسابيع للتعافي من الإصابة، والانضمام للتدريبات الجماعية لذلك كانت فرصته صعبة معنا وبالتالي غادر المعسكر وسيكون متاحا خلال المعسكرات المقبلة".

وتعرض السولية للإصابة خلال فوز الأهلي على أسوان 5-1 بالجولة الثالثة من الدوري المصري.