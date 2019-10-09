الكاف يعلن حيثيات إعادة مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إعادة لقاء الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقال الكاف في بيان عبر موقعه أنه عقب اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تقرر إقامة مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالقاهرة في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمصر.

وتابع البيان أنه من أجل التسهيل على الفريقين فإن الزمالك سيحدد ملعب المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وواصل الكاف أنه سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت السنغالي وحكام المباراة المعنية.

كما أنه سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة الاتحاد الأفريقي التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.

وسيتأهل الفريق الخاسر في مجموع المباراتين للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول والإياب يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت مواجهة الزمالك وجينيراسيون، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول الماضي، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، شهدت أزمة كبيرة أدت لعدم إقامتها، بعدما رفض الفريق السنغالي خوض المباراة، اعتراضاً منه على نقلها من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية، بجانب تأجيلها لمدة 24 ساعة لتقام الأحد، رغم تلقيه خطابا من الكاف بالتأجيل والنقل بسبب ظروف أمنية.