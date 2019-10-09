الإنذار المبكر : رياح نشطة تحد الرؤية على تبوك

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - تبوك

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة أنحاء من منطقة تبوك.

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وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة تمتد حتى الساعة التاسعة مساء وتشمل أملج، تبوك وتيماء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.