فيديو.. جبريل أبو دية يعود إلى نشرات الإخبارية

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قناة الإخبارية عودة الزميل جبريل أبو دية إلى تقديم نشرات الأخبار الأمر الذي لاقى قبولًا واستحسانًا من قبل قطاع عريض من المشاركين.

وانهالت الإشادات بأداء أبو دية من قبل المواطنين مؤكدين أنه خبرة طويلة يجب الاستفادة منها بالشكل الأمثل مع إتاحة الفرصة للوجوه الشابة لتكوين صف ثان من المذيعين.







