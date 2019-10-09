حساب المواطن يبدأ إيداع دعم الدفعة الـ 23 خلال ساعات

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المواطنون إيداع دعم الدفعة الـ23 من حساب متابعات الخليج 365 خلال الساعات القليلة المقبلة وفقًا للجدولة الزمنية المحددة سلفًا للإيداع.

وحسب القواعد المتبعة يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم التقديم يومًا واحدًا أو التأخير يومًا واحدًا إذا تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار بشأن الموعد، يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والعشرين يوم الخميس بتاريخ 10 أكتوبر.

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المعروف أن دعم حساب متابعات الخليج 365 يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.