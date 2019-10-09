“المواطن” توثق بالصور.. حيوانات سائبة وطريق بلا إنارة يثيران مخاوف أهالي محايل

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“متابعات الخليج 365” توثق بالصور.. حيوانات سائبة وطريق بلا إنارة يثيران مخاوف أهالي محايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” اليوم انتشار عدد من الحيوانات السائبة على الطريق المؤدي إلى مركز سعيدة الصوالحة التابع لمحافظة محايل وبالقرب من قرية الحشف غرب المحافظة.
وأوضح عدد من المواطنين أن انتشار هذه الحيوانات السائبة على ذات الطريق يشكل خطورة بالغة حيث إن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية كونه يعتبر طريقًا رئيسيًا وخصوصًا في المساء مؤكدين أن الطريق لا يوجد به إنارة مما يزيد من الحوادث المرورية.
وطالب المواطنون من الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة والتي تكفل عدم انتشارها مرة أخرى وحقن دمائهم وأبنائهم.
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