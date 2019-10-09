“المواطن” توثق بالصور.. حيوانات سائبة وطريق بلا إنارة يثيران مخاوف أهالي محايل

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” اليوم انتشار عدد من الحيوانات السائبة على الطريق المؤدي إلى مركز سعيدة الصوالحة التابع لمحافظة محايل وبالقرب من قرية الحشف غرب المحافظة.

Advertisements

وأوضح عدد من المواطنين أن انتشار هذه الحيوانات السائبة على ذات الطريق يشكل خطورة بالغة حيث إن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية كونه يعتبر طريقًا رئيسيًا وخصوصًا في المساء مؤكدين أن الطريق لا يوجد به إنارة مما يزيد من الحوادث المرورية.

وطالب المواطنون من الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة والتي تكفل عدم انتشارها مرة أخرى وحقن دمائهم وأبنائهم.







