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2019-10-09 الجوازات توقع مذكرة تفاهم للتدريب عبر الفصول الافتراضية ضمن مبادرة برق على هامش مشاركتها في معرض جيتكس متابعات الخليج 365 - الرياض وقعت الجوازات السعودية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019، مذكرة تفاهم لمبادرة برق لتسريع التحول الرقمي للتدريب عبر الفصول الافتراضية. Advertisements جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية والمدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية.







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