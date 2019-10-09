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2019-10-09 خالد آل نهيان يتفقد التقنيات والحلول الذكية بجناح الداخلية في معرض جيتكس متابعات الخليج 365 - واس قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بزيارة جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية.

وكان في استقبال سموه صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، واطلع في جولة له على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.







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