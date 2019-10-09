“مدني الطائف” يدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365 - عبد الله العازمي

ناشد الدفاع المدني بالطائف، جميع المواطنين والمقيمين بأخد الحيطة والحذر من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وذلك بالتزامن مع تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، إنه ورد اليوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 1441 تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بتساقط من البرد ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على “الطائف، ميسان، والأجزاء المجاورة”، على أن تبدأ الحالة في تمام 12 وتستمر حتى 9 مساء اليوم الأربعاء.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.