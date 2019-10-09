شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: وفاة امرأة اختناقاً في حريق التهم منزلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

لقيت امرأة في العقد الثالث من العمر مصرعها اختناقا، إثر اندلاع حريق في منزلها في حي المنتزه بتبوك.

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وقال شاهد عيان لـ "الخليج 365" إنه وقت الحادثة كان في منزله المجاور لمنزل الضحية فشم رائحة احتراق كهرباء، فخرج لاستكشاف الأمر، فوجد بيت جاره يحترق وصاحب المنزل في المسجد.

وأضاف وبعد محاولة كسر الباب ذهبنا إلى المسجد، لاستدعاء الرجل وحاولنا فك الباب، إلا أننا لم نستطع حتى وصل الدفاع المدني وقام بكسر الباب، وأخرج المرأة التي فارقت الحياة بسبب اختناقها.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع العمري تلقي غرفة العمليات في المنطقة قبل أمس (الاثنين) بلاغا عن نشوب حريق في أحد المنازل في حي المنتزه. وأضاف بأنه تمت مباشرة الحريق والسيطرة عليه، ونقل المرأة إلى المستشفى، حيث توفيت نتيجة الاختناق لكثافة الأدخنة المنبعثة، وبين العمري أن النتائج الأولية تظهر احتمال حدوث تماس كهربائي بالمكيف.