محمد بن مسعود - الدمام - وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الكيني لدى المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-09 استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 05:02 PM Advertisements تطرقا لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تطرقا لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ، وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الكيني لدى المملكة ،

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