، الحملة الطبية التطوعية تُجري 7,830 فحصًا للنظر و263 عملية جراحية في إبادان بنيجيريا ،

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تمكَّنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعمل حاليًّا في مدينة إبادان بجمهورية نيجيريا؛ من إجراء 7,830 فحصًا للنظر لحالات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.
كما أجرى أطباء الحملة أيضًا 263 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين فقط.
وأفاد طبيب البصريات المتطوّع ضمن الحملة الدكتور محسن العنزي، بأن بعض الحالات التي وصلت كانت تعاني انعدامًا تامًّا للرؤية، وتمكن أطباء الحملة من استعادة نسبة كبيرة من قدرتهم على الإبصار بفضل الله تعالى.
وذكر طبيب الحملة الدكتور حسام الغامدي، أن أعدادًا كبيرة ممّن تم علاجهم كانوا من الأطفال والنساء وكبار السن الذين تحسَّنت حالاتهم بشكل كبير.
مما يُذكر أن حملة مكافحة العمى والأمراض المسبِّبة له تندرج ضمن البرامج التطوعية الخارجية التي دأب مركز الملك سلمان للإغاثة على إطلاقها لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم، ويقبل عليها المتطوعون السعوديون من مختلف التخصصات والأعمار والمناطق.
الحملة الطبية التطوعية تُجري 7,830 فحصًا للنظر و263 عملية جراحية في إبادان بنيجيرياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-09
تمكَّنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعمل حاليًّا في مدينة إبادان بجمهورية نيجيريا؛ من إجراء 7,830 فحصًا للنظر لحالات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.
كما أجرى أطباء الحملة أيضًا 263 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين فقط.
وأفاد طبيب البصريات المتطوّع ضمن الحملة الدكتور محسن العنزي، بأن بعض الحالات التي وصلت كانت تعاني انعدامًا تامًّا للرؤية، وتمكن أطباء الحملة من استعادة نسبة كبيرة من قدرتهم على الإبصار بفضل الله تعالى.
وذكر طبيب الحملة الدكتور حسام الغامدي، أن أعدادًا كبيرة ممّن تم علاجهم كانوا من الأطفال والنساء وكبار السن الذين تحسَّنت حالاتهم بشكل كبير.
مما يُذكر أن حملة مكافحة العمى والأمراض المسبِّبة له تندرج ضمن البرامج التطوعية الخارجية التي دأب مركز الملك سلمان للإغاثة على إطلاقها لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم، ويقبل عليها المتطوعون السعوديون من مختلف التخصصات والأعمار والمناطق.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
04:58 PM
أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
تمكَّنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعمل حاليًّا في مدينة إبادان بجمهورية نيجيريا؛ من إجراء 7,830 فحصًا للنظر لحالات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.
كما أجرى أطباء الحملة أيضًا 263 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين فقط.
وأفاد طبيب البصريات المتطوّع ضمن الحملة الدكتور محسن العنزي، بأن بعض الحالات التي وصلت كانت تعاني انعدامًا تامًّا للرؤية، وتمكن أطباء الحملة من استعادة نسبة كبيرة من قدرتهم على الإبصار بفضل الله تعالى.
وذكر طبيب الحملة الدكتور حسام الغامدي، أن أعدادًا كبيرة ممّن تم علاجهم كانوا من الأطفال والنساء وكبار السن الذين تحسَّنت حالاتهم بشكل كبير.
مما يُذكر أن حملة مكافحة العمى والأمراض المسبِّبة له تندرج ضمن البرامج التطوعية الخارجية التي دأب مركز الملك سلمان للإغاثة على إطلاقها لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم، ويقبل عليها المتطوعون السعوديون من مختلف التخصصات والأعمار والمناطق.
، الحملة الطبية التطوعية تُجري 7,830 فحصًا للنظر و263 عملية جراحية في إبادان بنيجيريا ،
المصدر : الخليج 365
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