عاجل اليمن : بعد ظهوره علئ BBC : بائع الماء المتجول يصبح نجماً عالمياً وصدمة غير متوقعة عند الإجابة على هذا السؤال (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره علئ BBC : بائع الماء المتجول يصبح نجماً عالمياً وصدمة غير متوقعة عند الإجابة على هذا السؤال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب إعجاب وتداول واسع لمشاهير عرب على السوشال ميديا لفيديوهات الطفل اليمني "بائع الماء" بأغانيه الرنانة وتلقائيته الطفولية، استضافت قناة أوروبية الطفل عمر عبر الأقمار الصناعية.

وسأل المذيع الطفل الموهبة عن ما يفعله في الصباح وفي المساء، ولماذا يبيع الماء، فكانت إجابات الطفل صادمة، حيث قال إنه يبيع الماءلإسعاد والدته

وسأل المذيع الطفل الموهبة عن ما يفعله في الصباح وفي المساء، ولماذا يبيع الماء، فكانت إجابات الطفل صادمة، حيث قال إنه يبيع الماء لإسعاد والدته.

فقد كان من ضمن الحوار الذي دار بين المذيع وعمر هذا المقطع الذي أثار مشاعر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي:

‏المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

‏عمر: أدرس

‏المذيع: وفي المساء؟

‏عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

‏المذيع : لماذا؟

‏عمر: اساعد أمي!

بائع الماء المتجول، الطفل الموهوب عمر أحمد

في مقابلة له على قناة BBC



المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

عمر: أدرس

المذيع: وفي المساء؟

عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

المذيع : لماذا؟

عمر: اساعد أمي!



هذا نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر pic.twitter.com/Io3JxIh18t — علي السنيدار (@alialsonidar) October 8, 2019

">

علي السنيدار@alialsonidar

بائع الماء المتجول، الطفل الموهوب عمر أحمد

في مقابلة له على قناة BBC

المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

عمر: أدرس

المذيع: وفي المساء؟

عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

المذيع : لماذا؟

عمر: اساعد أمي!

هذا نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر

Advertisements

بائع الماء المتجول، الطفل الموهوب عمر أحمد

في مقابلة له على قناة BBC



المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

عمر: أدرس

المذيع: وفي المساء؟

عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

المذيع : لماذا؟

عمر: اساعد أمي!



هذا نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر pic.twitter.com/Io3JxIh18t — علي السنيدار (@alialsonidar) October 8, 2019

1,419

بائع الماء المتجول، الطفل الموهوب عمر أحمد

في مقابلة له على قناة BBC



المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

عمر: أدرس

المذيع: وفي المساء؟

عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

المذيع : لماذا؟

عمر: اساعد أمي!



هذا نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر pic.twitter.com/Io3JxIh18t — علي السنيدار (@alialsonidar) October 8, 2019

Twitter Ads info and privacy

بائع الماء المتجول، الطفل الموهوب عمر أحمد

في مقابلة له على قناة BBC



المذيع: ماذا تعمل في الصباح؟

عمر: أدرس

المذيع: وفي المساء؟

عمر: ابيع ماء لأصحاب السيارات

المذيع : لماذا؟

عمر: اساعد أمي!



هذا نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر pic.twitter.com/Io3JxIh18t — علي السنيدار (@alialsonidar) October 8, 2019

وقد أبدى ناشطون إعجابهم الشديد بردود عمر وفراسته، معتبرين أنه "نموذج للطفل اليمني المكافح منذ الصغر".

تأتي هذه المقابلة بعد يومين من خطف الطفل اليمني الموهوب إعجاب الفنانة السورية أصالة نصري.

ونشرت الفنانة الشهيرة فيديو على فيسبوك وكتبت: "ما أحلاك ياروح قلبي ويا أجمل صوت وروح يا بائع الحُبّ، وبائع الطّيبة، وبائع الفرح.

وتابعت ابنة "نصري شمس الدين" كيل المدائح والحب للطفل اليمني تحت هاشتاج "#بائع_الماء" الذي يغرد عليه اليمنيون بالقول: "يا ابني عمرو بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال" بعد مشاركة فيديو للطفل وهو يعني على سيارة أحد زبائنه ومعجبيه.

كما نشرت الإعلامية السعودية "سكينة المشيخص" فيديو الطفل عمر وعلقت: "براءة وإحساس، ويغني من قلبه الصغير"، وختمت تغريدتها بالدعاء لأطفال اليمن.

,شغل الطفل "بائع الماء" مواقع التواصل باليمن بأغانيهآ وصوته الأخّاذ، وهو يتنقل بين السيارات ليبيع الماء ويغني لزبائنه ومعجبيه.

وانتشر فيديو الطفل عمر على مواقع التواصل، حيث ظهر وهو يؤدي أغنية "حبيبي انت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بصوت شجي، بينما كان يبيع المياة للمارة وسائقي المركبات.

المصدر: تعز أونلاين