السعودية اليوم / مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي وفداً من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات



الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع في مقر المركز بالرياض اليوم، وفداً من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات.

وقدم الدكتور صلاح المزروع شرحًا موجزًا عن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها المركز في 45 دولة حول العالم وبالأخص لصالح الشعب اليمني.

من جهتهم أبدى الوفد الزائر بالغ تقديره للدور الإنساني الذي يضطلع به المركز وإسهاماته المميزة لنجدة المعوزين.

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16:52ت م

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