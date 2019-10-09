السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي الأمير البريطاني آندرو دوق يورك



أبوظبي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك الذي يزور الإمارات حالياً، لحضور فعاليات مسابقة "رواد القصر" بنسختها الإماراتية الثالثة التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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16:35ت م

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