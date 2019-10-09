السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يلتقى مديري الإدارات الحكومية وفروع البنوك بالمنطقة



حائل 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم, مديري الإدارات الحكومية وفروع البنوك بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030, واستعراض آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث برامج التعاون والشراكة المجتمعية فيما يخدم الوطن والمنطقة.

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16:34ت م

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