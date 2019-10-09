السعودية اليوم / تعليم شمال جدة ينظم اللقاء السنوي للمرشدين الطلابيين



جدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أكد مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي ، أن التوجيه والإرشاد في المدارس يُعد العمود الفقري لنجاح العمل التربوي في منظومة التعليم في المدارس بشكل عام ، كونه عنصر أساسي للتميز في المنظومة التربوية في أي موقع تربوي .

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي بالمرشدين الطلابيين ، الذي نظمه مكتب التعليم بشمال محافظة جدة في مدارس الثغر النموذجية اليوم ، بحضور المرشدين الطلابيين في المدارس الحكومية والاهلية التابعة للمكتب .

وأشار الغامدي إلى أن تميّز الطلاب في المحافل المحلية والعالمية يعود للتوجيه والارشاد المميز والإبداعي الذي يساعد الطلاب وفق خطط مدروسة لتلبية احتياجاتهم ، وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم . مشيداً بدورهم الإنساني والحيوي في تعديل سلوك الطلاب ومتابعة المشكلات السلوكية والاجتماعية والنفسية .

من جانبه أبان رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بشمال جدة ، محمد خلف الغامدي ، أن اللقاء السنوي مع المرشدين الطلابيين في المدارس الحكومية والأهلية يهدف إلى مناقشة العديد من جوانب التوجيه والإرشاد التي تصب في مصلحة الطالب ، مؤكداً أهمية الإرشاد الفاعل والمؤثر الذي يقود الطالب إلى بر الأمان ولا يكون ذلك إلا بتخطيط محكم وتنفيذ متميز وفق منهجية واضحة وأدوات وأساليب إرشادية متقنة .

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16:34ت م

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