السعودية اليوم / تنصيب الدكتور مشعل السلمي رئيساً فخرياً لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة



القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت رئيسة مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالي تنصيب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيساً فخرياً لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وأوضحت أبو غالي في تصريح لها اليوم أن مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة قرر في اجتماع سابق له اختيار الدكتور مشعل السلمي رئيسا فخريا للمجلس عن المملكة العربية

من جانبه أعرب الدكتور مشعل السلمي عن تشرفه بقبول الرئاسة الفخرية لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، لافتاً النظر إلى أنه سيسعى لتقديم المزيد من الخدمات التي تحقق تطلعات الشباب العربي وبما يحقق نماء واستقرار الوطن العربي.

// انتهى //

16:32ت م

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القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسأعلنت رئيسة مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالي تنصيب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيساً فخرياً لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.وأوضحت أبو غالي في تصريح لها اليوم أن مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة قرر في اجتماع سابق له اختيار الدكتور مشعل السلمي رئيسا فخريا للمجلس عن المملكة العربية السعودية ، نظراً لجهوده الوطنية في دعم القضايا العربية والاهتمام بالشباب والسعي تجاه دعمه ومساندته، موجهةً الشكر لرئيس البرلمان العربي لقبوله المنصب رغم انشغاله الكبير، معربةً عن تطلعها إلى التعاون معه لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يفيد ويخدم الشباب العربي.من جانبه أعرب الدكتور مشعل السلمي عن تشرفه بقبول الرئاسة الفخرية لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، لافتاً النظر إلى أنه سيسعى لتقديم المزيد من الخدمات التي تحقق تطلعات الشباب العربي وبما يحقق نماء واستقرار الوطن العربي.// انتهى //16:32ت م0168

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