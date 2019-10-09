السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يفتتح منظومة معامل التصميم والتصنيع والنمذجة



مكة المكرمة ١٠ صفر ١٤٤١ الموافق ٩ اكتوبر ٢٠١٩م واس

افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل , اليوم , منظومة معامل التصميم والتصنيع والنمذجة بمعهد الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة.

وتحتوي المنظومة على معمل أساسي مركزي ومعمل متنقل آخر بين فروع الجامعة، حتى يكون حلقة وصل بين المنظومة والمجتمع الجامعي، بغرض زيادة الوعي بالنمذجة والتصنيع.

وتهدف المنظومة إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الطالب من خلال إقامة ما لا يقل عن 40 برنامجا ودورة تدريبية خلال العام، ورفع عدد الطلاب المشاركين إلى 800 طالب، إضافةً إلى تقديم مستوى احترافي من التأهيل والتدريب في مجالات حديثة ومتنوعة تثري مجالات الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، بأن المعملين هما باكورة معامل التصنيع والنمذجة المكونة من خمسة معامل سيتم إنشاؤها لاحقاً، ليتمكن طلاب الجامعة من الابتكار والتصنيع والنمذجة، ويترجموا شغفهم الابتكاري وخيالهم الإبداعي إلى حقيقة وواقعٍ ملموس بأحدث التقنيات والمعامل المهيئة، وتحويل مشاريعهم إلى منتجاتٍ أولية تحت منظومةٍ تعليمية وتأهيلية بغرض تحضيرهم لريادة الأعمال.

من جهته لفت عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال الدكتور موفق عريجة، إلى أن المعهد قد فاز بمبادرة "مصنعي"؛ وهي إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى عزم المعهد على بناء منظومة مهيئة تحتوي على مركز لتدريب وتأهيل طلبة الجامعة في التخصصات المُختلفة على التصميم والتصنيع والنمذجة، وإنشاء منصة إلكترونية تدعم هذه المبادرة.

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16:32ت م

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