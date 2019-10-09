السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالشرقية ينهي إجراءات الفحص الطبي البيطري للصقور



الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بالوحدة البيطرية بالدمام اليوم إجراءات الفحص الطبي البيطري للصقور المشاركة بمعرض الصيد والصقور الثاني الذي يقيمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 12-16 / 2 / 1441 هـ بمنطقة الرياض .

وبين مدير عام الفرع المهندس عامر بن علي المطيري أن الكشف الصحي البيطري يبدأ على مرحلتين وهما الفحص الخارجي للصقور للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات مثل الطفليات الخارجية أو الفطريات مع سلامة قوام الطير، بينما المرحلة الثانية وهي أخذ العينات اللازمة ليتم رفعها لمختبر التشخيص البيطري والذي على إثرها يتم إصدار الشهادة الصحية البيطرية التي تخوله للمشاركة .

وأشاد المهندس المطيري بتعاون ملاك الصقور مع المختصين البيطريين خلال مرحلة الفحوصات، وقد بلغ عدد الصقور المفحوصة أكثر من 60 صقراً .

// انتهى //

16:30ت م

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