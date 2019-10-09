السعودية اليوم / المركز الثالث لطالبات جامعة الأميرة نورة في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت



الرياض 10 صفر 1441 الموافق 9 أكتوبر 2019 واس

حصلت مجموعة من طالبات كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على المركز الثالث على مستوى المملكة عن الفئة الرابعة المتعلقة بالروبوتات المتقدمة (Advanced Robotics Challenge)، وهن: نورة الغرير، ريناد الرشود، ربى الشارخ، وذلك في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت WRO2019 التي أُقيمت مؤخرًا للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية، وذلك في الصالات الخضراء بمنطقة الرياض.

واشتملت التصفيات أربع فئات رئيسة، أولها الفئة العادية، ودارت حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة “المفتوحة” تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي “Tetras tack” في مجال المدن الذكية، حيث تنافس في التصفيات 119 فريقا تأهلوا من ضمن أكثر من 422 فريقاً مسجلاً بتصفيات مسابقة الأولمبياد.

//انتهى//

16:27ت م

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