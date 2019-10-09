السعودية اليوم / تعليم تبوك والتدريب التقني يبحثان سبل التعاون المشترك



تبوك 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

زار وفد من منسوبي إدارة رعاية الموهوبين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم , الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة برئاسة مدير إدارة الموهوبين علي بن حسن الرميش، وكان في استقبالهم المدير العام للتدريب المهندس فهد بن دخيل الله المطيري وعدد من قيادات التدريب بالمنطقة.

واستعرض اللقاء البنود والتصورات للتعاون المشترك والمثمر بين الطرفين بما يعود بالفائدة على أبناء وبنات المنطقة.

وأفاد مدير إدارة الموهوبين أن الزيارة هدفت إلى بناء علاقة شراكة متميزة في مجال التدريب من خلال برامج تدريبية في كافة المجالات التقنية بهدف منح الطلاب فرصة لاكتساب مهارات و معارف توفي بمتطلبات سوق العمل، وبما يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والمهنية من حيث توفير خبرات مهنية تقنية مميزة تحقق أهداف الرؤية التي يعد التدريب أحد مرتكزاتها الأساسية.

وأشار " الرميش " إلى أن جدول الأعمال المقترح تضمن تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة رعاية الموهوبين والإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك، وتشكيل فريق عمل بالمنطقة للموهبة والإبداع, ونقل الخبرة والمعرفة بين الطرفين, والاستفادة من التجهيزات والمقرات بين الطرفين, وتقديم دورات مجانية للموهبين والعمل على الاكتشاف والرعاية للمستفيدين من وقت مبكر والعمل على الإعداد لمسابقة مشتركة خاصة بالمنطقة لمستفيدي الطرفي .

// انتهى //

16:22ت م

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