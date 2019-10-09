السعودية اليوم / بدء أعمال ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في الأردن



عمّان 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

بدأت في العاصمة الأردنية اليوم، أعمال الدورة الثالثة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، بمشاركة 40 اتحاداً من الاتحادات العربية في منظومة العمل العربي المشترك ، وبحضور الإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الوزير المفوض بجامعة الدول العربية محمد خير عبدالقادر خلال مراسم حفل الافتتاح، إن انعقاد الملتقى يأتي في سياق الاوضاع المستحدثة التي يشهدها العالم العربي والذي ارسى واقعاً جديداً، في ظل تحديات كبيرة فرضت على جميع مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها، وتحديث أهدافها وتطلعاتها وتفعيل برامجها.

وأشار إلى أن حوارات الملتقى ستدور حول دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، في المنطقة العربية كون هذه الأهداف تقتضي العمل بروح الشراكة التي تجمع الحكومات والمنظمات والاتحادات فمن الضرورة إشراك الاتحادات العربية في متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وجعلها جزءا أساسياً في برامجها.

ويناقش الملتقى خلال يومين الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دعم المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة العربية، ووضع خطة عمل تحدد من خلالها مهام الاتحادات العربية النوعية

// انتهى //

16:19ت م

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