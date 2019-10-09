السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المتدربين في معهد أبها



أبها 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

احتفلت الشركة

وأشاد نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة عبدالرحمن العبيد في كلمة له نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة ، بقدرات الخريجين والمهارات الفنية التي أتقنوها والتدريبات النظرية والعملية خلال فترة دراستهم في المعهد.

وأوضح العبيد أن "السعودية للكهرباء" تعمل على تأهيل ودعم الكوادر الوطنية وفتح المجالات المختلفة لهم، للتعلم والتدريب في المعاهد التابعة لها واستقطاب نخبة من المدربين المتميزين، أو عبر برامج التعاون المشترك مع جهات تعليمية خارجية محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال برامج الابتعاث المختلفة.

ولفت نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة، الانتباه إلى حرص الإدارة التنفيذية على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتنفيذ أي مبادرات إبداعية من شأنها تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في ظل وصول نسبة التوطين بالشركة إلى 92%، ونجاح العديد من الكفاءات السعودية في الحصول على جوائز بارزة في مسابقات الابتكارات والأفكار الإبداعية التي شاركت بها الشركة على مدار السنوات الماضية.

بعد ذلك جرى عرض فيلم بعنوان "حقق حلمك"، وتسليم الشهادات للخريجين.

حضر الحفل، رئيس القطاع الجنوبي في الشركة المهندس عبدالرحمن السلولي، ورئيس قطاع تطوير الموارد البشرية سعد مشبب، ومديري الإدارات والدوائر في الشركة.

يُذكر أن الشركة تدعم توظيف الفنيين السعوديين من خلال تدريبهم بشكل متخصص في أربعة معاهد خاصة بالشركة: هي معهد تدريب الشرقية بالدمام، ومعهد تدريب الوسطى بالرياض، ومعهد تدريب الغربية في جدة، ومعهد تدريب الجنوبية في أبها، إضافة إلى بناء شراكات استثمارية مع العديد من المعاهد المتخصصة المعتمدة ، منها المعهد التقني لخدمات الكهرباءSESP، والمعهد الوطني للتدريب الصناعيNITI ، والأكاديمية الوطنية للطاقة.

// انتهى //

16:19ت م

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أبها 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساحتفلت الشركة السعودية للكهرباء اليوم ، بتخريج دفعة جديدة من متدربي المعهد العالي للتدريب بمدينة أبها، وذلك في إطار سياسة الشركة لدعم وتدريب الكوادر الوطنية الشابة، التي يُعوَّل عليها كثيراً في تحقيق أهداف وخطط وبرامج الشركة.وأشاد نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة عبدالرحمن العبيد في كلمة له نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة ، بقدرات الخريجين والمهارات الفنية التي أتقنوها والتدريبات النظرية والعملية خلال فترة دراستهم في المعهد.وأوضح العبيد أن "السعودية للكهرباء" تعمل على تأهيل ودعم الكوادر الوطنية وفتح المجالات المختلفة لهم، للتعلم والتدريب في المعاهد التابعة لها واستقطاب نخبة من المدربين المتميزين، أو عبر برامج التعاون المشترك مع جهات تعليمية خارجية محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال برامج الابتعاث المختلفة.ولفت نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة، الانتباه إلى حرص الإدارة التنفيذية على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتنفيذ أي مبادرات إبداعية من شأنها تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في ظل وصول نسبة التوطين بالشركة إلى 92%، ونجاح العديد من الكفاءات السعودية في الحصول على جوائز بارزة في مسابقات الابتكارات والأفكار الإبداعية التي شاركت بها الشركة على مدار السنوات الماضية.بعد ذلك جرى عرض فيلم بعنوان "حقق حلمك"، وتسليم الشهادات للخريجين.حضر الحفل، رئيس القطاع الجنوبي في الشركة المهندس عبدالرحمن السلولي، ورئيس قطاع تطوير الموارد البشرية سعد مشبب، ومديري الإدارات والدوائر في الشركة.يُذكر أن الشركة تدعم توظيف الفنيين السعوديين من خلال تدريبهم بشكل متخصص في أربعة معاهد خاصة بالشركة: هي معهد تدريب الشرقية بالدمام، ومعهد تدريب الوسطى بالرياض، ومعهد تدريب الغربية في جدة، ومعهد تدريب الجنوبية في أبها، إضافة إلى بناء شراكات استثمارية مع العديد من المعاهد المتخصصة المعتمدة ، منها المعهد التقني لخدمات الكهرباءSESP، والمعهد الوطني للتدريب الصناعيNITI ، والأكاديمية الوطنية للطاقة.// انتهى //16:19ت م0157

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.