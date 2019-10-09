السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة



حائل 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفالح بمناسبة تعيينه.

ورحب سموه في مستهل الاستقبال بالشيخ الفالح, متمنيا له التوفيق في مهامه العملية في المنطقة.

من جهته أكد الشيخ الفالح, اعتزازه بالثقة, سائلاً الله أن يتم توفيقه ويديم على الوطن الأمان والأمان وأن تشهد المنطقة بدعم القيادة ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه المزيد من النماء.

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16:16ت م

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