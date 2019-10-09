بدء السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم المعسل والجراك

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

فتحت وزارة الشؤون البلدية والقروية المجال أمام المقاهي والمطاعم داخل المدن وخارجها للحصول على ترخيص لتقديم منتجات التبغ.

وكانت الوزارة اعتمدت قبل أيام لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها والمكونة من 11 مادة تتضمن الاشتراطات العامة، مشتملة على المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة.

وأوضحت اللائحة الاشتراطات الخاصة؛ لتقديم منتجات التبغ والطريقة النظامية لتقديمه للمرتادين، والنظافة العامة، والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية.

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وحددت اللائحة المواقع التي يسمح بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل فيها داخل المدن، وتضمنت المناطق التجارية أو المحصورة بشوارع تجارية رئيسية، والشوارع التجارية، والمراكز والمجمعات التجارية، والكورنيش، والشواطئ، ومرافق الإيواء السياحي، والمناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات.

ومنعت اللائحة ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرمة، والمواقع الداخلة ضمن حدود الدائري الثالث للمدينة المنورة.

وشددت اللائحة على توفير مكان خاص بتحضير المعسل والجراك، ومنعت تقديم منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، أو تشغيل العمالة أقل من 21 سنة في تقديمه.

ويمكن الاطلاع على لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها عبر الرابط التالي: (هنا).