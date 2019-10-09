شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية لـ "الخليج 365": نخدم المواطنين في الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (دبي)

جذبت خدمة «الأحوال في الخارج» اهتمام الزوار لجناح وزارة الداخلية المشارك بجيتكس، والذين توافدوا نحو الحقيبة المتنقلة للأحوال المدنية لمعرفة ما تقدمه تلك الحقيبة للمواطنين خارج المملكة.

وكشف المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«الخليج 365»، أن خدمة إصدار وتجديد هوية المواطنين بالخارج تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر. وأشار الجاسر إلى أن الخدمات تتمثل في تقديم خدمة «إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية» للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج، عبر زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم بالاتفاق مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لتسهيل مهمة الحقيبة المتنقلة وتشغيلها خارج المملكة، كما ستتم زيارة بعض الحالات العاجلة والتي لا تحتمل التأخير.