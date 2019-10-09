شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد إنهاء إجراءات أول تأشيرة سياحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

رصدت "الخليج 365" إنهاء أول سائحة غربية لإجراءات قدومها إلى المملكة، من داخل جناح وزارة الداخلية بجيتكس. وكانت السائحة قد زارت جناح الوزارة وتوقفت أمام جهاز التأشيرات السياحية، متسائلة عن الأنظمة والقوانين وكيفية إصدارها قبل أن تباشر بالإجراءات بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد الصيخان الذي أكد لـ«الخليج 365» إنهاء إجراءات السائحة التي منحتها مدة إقامة في المملكة تصل إلى 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

Advertisements

وأضاف الصيخان تمنح التأشيرات السياحية لمواطني 49 دولة منها 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا، واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا، وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا، وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا. واستحوذ جهاز التأشيرات السياحية على اهتمام المئات من رعايا الدول الغربية، من زوار جناح الداخلية بمعرض جيتكس دبي 2019، والذين توافدوا نحو الجهاز المخصص لاستخراج التأشيرة في دقائق، وقضوا أوقاتاً طويلة ليستمعوا لشرح وافٍ من مدير مشروع التأشيرات السياحية بالجوازات في الداخلية الرائد ذعار بن سعد الروقي الذي أكد أن المديرية العامة للجوازات أتاحت 3 خدمات جديدة لإنهاء إجراءات القادمين إلى المملكة بغرض السياحة. وأشار الروقي أن ذلك يتم عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر «كاونترات» الجوازات في منافذ الدخول الرئيسية، مضيفاً أن الخدمة الأولى التي تقدمها المديرية العامة للجوازات للسائحين القادمين إلى المملكة تكون عبر جهاز «الكيوسك» أو الخدمة الذاتية، والذي يتم من خلاله قراءة بيانات الجواز والخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه، ومن ثم دفع قيمة التأشيرة عبر نقطة «مدى» المتوفرة بالجهاز.

وأضاف مدير مشروع التأشيرات السياحية بالجوازات أن الخدمة الثانية تكون عن طريق أجهزة «الآيباد» اللوحية، إذ يتم تعبئة بيانات الجواز والتقاط الصورة والتسديد عبر خدمة «الأون لاين»، ومن ثم الانتقال إلى «كاونترات» الجوازات لإنهاء إجراءات القدوم. وأشار الروقي إلى أن الخدمة الثالثة يتم تقديمها عبر «كاونترات» الجوازات، إذ تم تزويدها بنقاط دفع يتم تحصيل الرسوم عن طريق هذه النقاط، وإنشاء سجل للسائح، والسماح له بالدخول إلى أراضي المملكة.

ومن أهم سمات التأشيرة السياحية السعودية إمكانية الاستفادة منها في أداء فريضة العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء، في غير موسم الحج، وعدم الحاجة لكفيلٍ كما هو معمول به في تأشيرات العمل الأخرى. كما أن التأشيرة السياحية لا تستثني أي سائحٍٍ لأسباب الدين أو المعتقد، وبإمكان السائح القيام بزياراتٍ متعددةٍ خلال عام، على ألاّ تزيد مدة الزيارة عن 90 يوماً. يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت أن إجمالي التأشيرات السياحية التي تم إصدارها حتى (الإثنين) بلغ 23715 تأشيرة، ونشرت قائمة بالدول التي طلب مواطنوها تأشيرات سياحية لدخول السعودية، وجاءت الصين في مقدمة الدول في عدد التأشيرات الصادرة لمواطنيها بـ 7391 تأشيرة، ثم المملكة المتحدة بـ 6159، ثم الولايات المتحدة بـ 2132، ثم كندا بـ 1612، ثم ماليزيا بـ 1107، ثم فرنسا بـ 744، ثم ألمانيا بـ 557، ثم روسيا الاتحادية بـ 484، ثم أستراليا بـ 476، ثم كازاخستان بـ 421 تأشيرة.