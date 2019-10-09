، الرياض.. هيئة المفاوضات السورية تجتمع مع اللجنة الدستورية ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتجهيز وترتيب الأوراق قبل خوض المفاوضات المرتقبة في جنيف

اجتمعت، اليوم في الرياض، هيئة المفاوضات السورية مع اللجنة الدستورية للتجهيز وترتيب أمورهم وأوراقهم لخوض المفاوضات التي ستجرى في جنيف نهاية هذا الشهر تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشكر المجتمعون المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على ما تقدمه من دعم للشعب السوري لتحقيق العدالة وتطبيق القرارات الدولية لحل سياسي يضمن حل القضية السورية بطريقة عادلة.

وقدم رئيس هيئة المفاوضات السورية الدكتور نصر الحريري شرحاً عن عمل اللجنة، طالباً منهم عدم التفريط بدماء الشهداء والعمل ليلاً ونهاراً لإنجاح العملية الدستورية التي هي مدخل للعملية السياسية وجزء من الحل ولا يكتمل الحل دون انتقال سياسي حقيقي يضمن سوريا جديدة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات.

كما طلب منهم وضع موضوع المعتقلين أمام أعينهم، وطالب الأمم المتحدة بالضغط على النظام للإفراج عنهم مع بداية العملية السياسية.

وكان هادي البحرة قد انتخب رئيساً للجنة المشتركة ليكون ممثلاً عن هيئة التفاوض في رئاسة اللجنة الدستورية السورية.الرياض هيئة المفاوضات السورية