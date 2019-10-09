، "الأراضي البيضاء": ‎تطوير أرض خاضعة للرسوم بمساحة مليون متر بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من قبل مالكها ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة مليون متر مربع في مدينة جدة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية.

وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين، في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وتعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة "الخام"، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

ولفت البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها، توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وأوضح أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مشيراً إلى أن جزء من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع لإسكانية في مختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.

يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة جدة بتاريخ 23 / 7 / 1440هـ، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.