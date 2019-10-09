محمد بن مسعود - الدمام - 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 03:49 PM قال: خضنا حرباً بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل "ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا "ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدات له اليوم: خضنا حرباً في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الشرق الأوسط، والآن نعيد جنودنا بتأنّ وعناية. الكلمات المفتاحية ، "ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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