أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 9/10/2019.. وعيار 24 يسجل 181.11 ريال سعودي

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 9/10/2019، تراجعاً طفيفا في سعر الاعيرة المختلفة المتداولة في المملكة العربية السعودية.

أصبح الذهب في الفترة الأخيرة من الاستثمارات الناجحة والأمنة والتي ينتج عنها ربح عالي جدا، وفي المملكة العربية السعودية يهتم معظم المواطنين بأسعار الذهب، وأيضا تحرص السيدات على معرفة سعر الذهب أول بأول لشراء الذهب بشكل مستمر بهدف الزينة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 9/10/2019

بعد أن تراجعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف جاءت على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 181.11 ريال سعودي بما يعادل 48.29 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 22 نحو 166.02 ريال سعودي بما يعادل 44.27 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 21 نحو 158.48 ريال سعودي بما يعادل 24.25 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 18 نحو 135.84 ريال سعودي بما يعادل 36.22 دولار أمريكي.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 105.65 ريال سعودي بما يعادل 28.17 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 12 نحو 90.56 ريال سعودي بما يعادل 24.14 دولار أمريكي.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 5.633 ريال سعودي بما يعادل 1.502 دولار أمريكي.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.268 ريال سعودي بما يعادل 338.03 دولار أمريكي.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 181.112 ريال سعودي بما يعادل 48.289 دولار أمريكي.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية تفاوت طفيف يختلف من محل لأخر ومن شركة لأخر وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط لا غير.