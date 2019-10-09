أكاديمية مسك تدعو خريجي برامجها للتسجيل في 400 وظيفة

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” ، 3500 شاب وفتاة من خريجي برامجها، إلى زيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض أكثر من 400 وظيفة، حيث تهدف الأكاديمية من هذه المنصة الافتراضية إلى جمع خريجيها بأصحاب الأعمال من جميع أنحاء المملكة وتمكين التواصل معهم إلكترونياً.

وأعلنت أكاديمية مسك عن فتح الموقع الإلكتروني للمعرض الافتراضي يومي 10 – 11 صفر 1441هـ الموافق 9 – 10 أكتوبر 2019، على الرابط (هنا) حيث من المنتظر أن يتمكن شركاء التوظيف من مقابلة الخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضية والتقدم للوظائف التي يرغبونها، في حين سيوفر المعرض أدوات تواصل إلكترونية مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

وتعد هذه هي النسخة الثانية للمعرض الافتراضي الذي أطلقته أكاديمية مسك بهدف ربط خريجيها بالشركة المناسبة وبالوظيفة المناسبة، وتوفير الراحة والمنصة العملية للقاءات والحصول على مقابلات مع العديد من الشركات لربطها بالمرشح المناسب، حيث تضمن المعرض الأول 40 شركة وأكثر من 1700 متقدم، فيما تجاوز عدد الوظائف حاجز الـ250 وظيفة.

وتعكس هذه المنصة الافتراضية حرص أكاديمية مسك على متابعة مخرجاتها وتنمية علاقاتها مع شركائها بما يسهم إيجاباً في الاستفادة من الطاقات الشابة وتوظف قدراتها التوظيف الأفضل، إلى جانب تقديم عمل تعليمي متكامل يبدأ بالتدريب وينتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة قرنائهم على الصعيد الدولي.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على إشراك المتدربين في دورات مكثفة في التخصصات التقنية، مما يضمن دخولهم سوق العمل، كون أحد أهم أهدافها، تمكين الشباب السعودي – من الجنسين – وتأهيلهم بما يكفل تسريع المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الوظيفية.

وتتمتع أكاديمية مسك بشراكات عالمية في القطاع التقني، فيما تركز على تخريج شباب ذوي معارف ومهارات عالية، ليتمكنوا من تقديم المساهمة الثمينة لمنظماتهم، وهذا يعود إلى المساهمة في تطوير نماذج قيادية في المملكة.