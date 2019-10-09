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حالة الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية والضباب الكثيف على المرتفعات
متابعات الخليج 365 -الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.
ولم تستبعد الأرصاد أن يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وحول حركة الرياح في البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الخليج العربي.
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