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2019-10-09 قتيلان في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعلنت الشرطة الألمانية عن سقوط قتيلين في إطلاق نار أمام معبد يهودي في إحدى المدن الألمانية. وقالت شرطة مدينة هاله عبر حسابها على تويتر : قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد الشوارع بالقرب من معبد يهودي.







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