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مركز الملك سلمان يسلم 1115 طالبًا سوريًا بالأردن الحقائب المدرسية
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
باشر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في محافظة إربد شمال الأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع (1115) طالبًا وطالبة.
واحتوت الحقيبة المدرسية على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية.
الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين الاهتمام الكبير، وذلك انطلاقًا من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس عليهم، وتعد سببًا رئيسًا في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي لهم.
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