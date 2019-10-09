اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان يسلم 1115 طالبًا سوريًا بالأردن الحقائب المدرسية

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يسلم 1115 طالبًا سوريًا بالأردن الحقائب المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-09

مركز الملك سلمان يسلم 1115 طالبًا سوريًا بالأردن الحقائب المدرسية

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

باشر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في محافظة إربد شمال الأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع (1115) طالبًا وطالبة.

Advertisements

واحتوت الحقيبة المدرسية على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين الاهتمام الكبير، وذلك انطلاقًا من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس عليهم، وتعد سببًا رئيسًا في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي لهم.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يسلم 1115 طالبًا سوريًا بالأردن الحقائب المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا