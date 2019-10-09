30 قسماً و350 عارضاً في معرض الصقور والصيد 

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق يوم الجمعة المقبل، بمدينة الرياض، فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، ضمن موسم الرياض بترقب وانتظار من عشاق هواية الصقور والصيد من المملكة وخارجها إذ يعدّ المعرض الأكبر من نوعه والأكثر تنوعاً.

وأعلن نادي الصقور بصفته الجهة المنظمة للمعرض عن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهتم بجميع أفراد الأسرة إلى جانب محبي هواية الصقور والصيد، حيث توزع 36 ألف متر مربع وهي مساحة المعرض على ثلاثين قسماً متنوعاً تضم العديد من الأحداث يومياً.

وعلى سبيل المثال، سيجد محبو الصقور والصيد قسماً لبيع المستلزمات البيطرية، إلى جانب قسم مستلزمات الصقور، وقسم أدوات الرحلات البرية للتخييم، وقسم عارضي الصقور، وقسم الأسلحة النارية والهوائية، وقسم عرض السيارات المعدلة، وقسم كبار الشخصيات، وقسم الفنون التشكيلية، وقسم المتحف (المركز التعريفي)، وقسم الرماية بالسهام، وقسم الاستديو، وقسم الدعوات، وقسم مزاد الصقور، وقسم الهولوجرام وأقسام أخرى تفاعلية يشارك فيها الأطفال والنساء.

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والملاحظ هذا العام اتساع حجم المشاركات الداخلية والخارجية، فتشارك 20 دولة في المعرض وأكثر من 350 عارضاً لكافة احتياجات الصيد والصقور بالإضافة إلى المحال التجارية وأماكن الترفيه.

وغرد العديد من المؤثرين والشخصيات الرسمية حول أهمية المعرض ما يعكس حجم الانتظار والترقب لفعالية خاصة تلامس موروثنا الشعبي وثقافة الأجداد في تربية الصقور والصيد التي استمرت بحضورٍ قوي حتى يومنا لما فيها من قيمٍ وإحساس بالفخر والإبقاء على مفردات الماضي والحفاظ عليها. وقد تم بالفعل إبلاغ المعرض بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء والرعاة والمثقفين وهواة الصيد والفروسية ورحلات السفاري البرية من داخل المملكة وخارجها.

ويهدف المعرض إلى بناء جسور التواصل بين الصقارين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم، مما يسهم في تعزيز ثقافة الاهتمام بالصقور ورياضة الصيد، وتبادل الخبرات بين المشاركين في المعرض، إلى جانب إتاحة الفرصة للعارضين في تسويق منتجاتهم والتعريف بها على مستوى المملكة ودول الخليج والعالم، الأمر الذي يرفع من نسبة المبيعات وزيادة دخل أصحاب المنتج التراثي المعين، مما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية في مناطق المملكة المختلفة.

كما يسهم المعرض، في إبراز جهود المملكة العربية السعودية ورعايتها للموروث للحضاري وفي مقدمته الاهتمام بتربية الصقور، ورياضة الصيد ومستلزماتها، لاسيما وأن المملكة تعد ضمن الدول المدرجة في لائحة اليونسكو للدول المربية للصقور، إذ إنها تمثل موطناً مهماً لأنواع مختلفة منها، وملتقى وممراً للصقور المهاجرة منذ عصور ضاربة في جذور التاريخ.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي والذي تقام فعالياته ضمن موسم الرياض، تستمر فعالياته مدة 5 أيام، خلال الفترة (11 – 15) أكتوبر الجاري 2019م، يستقبل خلالها الزوار من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل.