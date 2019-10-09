تخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بمستشفيات القصيم

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - القصيم

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بتخصيص غرف ولادة بجميع أقسام الولادة بمستشفيات المنطقة، مخصصة للسيدات ذوات الإعاقة، وذلك بعد أن يتم تهيئتها وفقًا لمواصفات ومعايير محددة تتوافق مع احتياجاتهن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، مطلق بن دغيّم الخمعلي، أن الشؤون الصحية حريصة أن تكون مرافقها وخدماتها الطبية مساندة لذوي الإعاقة، حرصًا على توفير الرعاية الطبية لهم على الوجه المطلوب، مشيرًا إلى تهيئة غرف مخصصة للولادة لحالات ذوات الإعاقة، يأتي انطلاقًا من توجيهات الأمير الدكتور فيصل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي يؤكد على أهمية أن تكون المرافق الحكومية داعمة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأشار المدير العام إلى أن صحة المنطقة تعمل على شمولية الخدمات الطبية في جميع برامجها لتخدم المرضى ذوي الإعاقة، حيث خصصت بطاقة أولوية تساعدهم على الحصول على الخدمات العلاجية في المنشآت الصحية، في القطاع الحكومي والخاص، لافتًا إلى أنها أطلقت 50 مجموعة اهتمام ضمن مبادرات وزارة الصحة، ومن بينها مجموعة لذوي الإعاقة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المرضى والتعامل مع الحالات المرضية.

جاء ذلك بعد أن استقبل المدير العام صباح أمس الثلاثاء فريق “همم” التطوعي بقيادة منى الحربي وحضور مساعدي المدير العام وعضوات الفريق ومديرة إدارة المستفيدين بجمعية عزم.

وثمنت قائدة فريق همم منى الحربي، حفاوة استقبال مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم والذي يدل على اهتمامه ورعايته لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن الشؤون الصحية إحدى الجهات التي تقدم الرعاية الطبية المستمرة لتلك الفئة الغالية على الجميع.

ولفتت إلى أن ما خلص إليه الاجتماع من توصيات سيتم العمل وستسهم في دعم ذوي الإعاقة، مشيدة بتفاعل مدير عام الشؤون الصحية الذي كان إيجابيًا جدًا مع جميع المتطلبات والاحتياجات في الخدمات التي تقدمها الشؤون الصحية وسيكون لها أثرًا كبيرًا على دعم ذوي الإعاقة بمنطقة القصيم.