الان تتابع ترقية رئيس بلدية حوطة بني تميم للمرتبة الثانية عشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حوطة بني تميم - الخليج 365: صدر قرار معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس بترقية رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني إلى المرتبة الثانية عشر. وعبر رئيس البلدية عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على موافقته على الترقية ولمعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس ولسعادة وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح المخضوب على ثقتهم ودعمهم اللامحدود له وللبلدية لتقديم افضل الخدمات ، سائلا المولى عز وجل أن تكون الترقية عونا له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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