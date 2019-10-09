الان تتابع عاجل .. إطلاق اسم اللواء عبدالعزيز الفغم على أحد شوارع الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت أمانة الرياض إطلاق اسم اللواء عبدالعزيز الفغم على أحد شوارع مدينة الرياض، تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن. وجاء في بيان للأمانة أن “صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وافق – بناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن”.

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