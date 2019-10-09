«مدني جازان» يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد جاهزيته لمواجهة الطوارئ

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جدة - خالد شويل - حسين محه «جازان» دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار، وتساقط برد على المنطقة. وتهيب المديرية بالجميع أخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول. وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار، وتساقط برد على المنطقة. وتهيب المديرية بالجميع أخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول. وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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