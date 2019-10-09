السعودية | الرياض تكرّم حارس الملك.. تقديراً "لخدمة الوطن"

شكرا لقرائتكم الرياض تكرّم حارس الملك.. تقديراً "لخدمة الوطن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرمت الرياض اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم بإطلاق اسمه على أحد شوارعها.

وبحسب ما أعلنته أمانة منطقة الرياض، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، فقد "وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض - وبناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله - تقديراً لجهوده في خدمة القيادة والوطن".

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وفي حين لم تحدد الشارع المقترح لإطلاق الاسم عليه، إلا أن هذه البادرة تعد واحدة من مبادرات تكريم الأشخاص الذين خدموا الوطن.

وكان اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارة لصديقه حينما دخل عليهما آخر وأطلق النار على اللواء، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل.

وفجع رحيل اللواء السعوديين، وأطلقوا عليه لقب "حارس الملوك".