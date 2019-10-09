السعودية | صور.. قصة سعودي يلاحق البرق في سماء الطائف

شكرا لقرائتكم صور.. قصة سعودي يلاحق البرق في سماء الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما إن تتراكم الغيوم في سماء الطائف غرب السعودية، حتى يحمل سعودي كاميرته ويتوجه لسفوح الجبال، لالتقاط وميض البروق وجمال الغيوم.

المصور الضوئي العضو في جمعية الثقافة والفنون بالطائف عبدالقادر المالكي الذي ظل خمسة أعوام، يلاحق جماليات السماء، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "أعشق الطبيعة والغيم وتساقط الأمطار منذ صغري، ومنذ عام 2015 م، قمت بشراء كاميرا ذات مواصفات عالية، لرصد ومضات البروق التي تشكل منظراً طبيعياً خلاباً على جبال الهدا والطائف، وكذلك تصوير معانقة الغيوم للجبال وهطول الأمطار".

Advertisements

وأضاف: "رغم المخاطر واحتمالية الانزلاق أثناء التصوير في قمم الجبال، إلا أنني أمارس هذه الهواية بشغف، خاصة فترة هطول الأمطار بغزارة على مدينة الطائف".

وقال: "تنقلت بين شعاب الطائف ووديانها، وتسلقت جبالها غير آبه بالمخاطر والظروف المناخية، لكي اقتنص صوراً جميلة، فتصوير البروق لا يتدخل فيها المصور إلا ببذل السبب، ووضع الإعدادات المناسبة لتصوير البرق".

وتوقف المالكي برهة ليستعيد حادثة مخيفة أثناء تصويره للبروق، فسرد قصته: "توجهت ذات يوم إلى أحد جبال الهدا لتصوير الأمطار والبروق، وكان المكان مزدحماً بالأشخاص والمركبات، وكنت منهمكا حينها في التصوير، وعندما هطلت الأمطار بغزارة وأضاء البرق المكان بالكامل، تفاجأت أنني بقيت لوحدي، وأصبت حينها بالذعر والخوف لأغادر المكان سريعاً، رغم أنني علقت في الجبال وعشت ساعة عصيبة، ونجوت ولله الحمدلله واستطعت النزول إلى مكان آمن إلى أن توقف المطر".