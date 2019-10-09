محمد بن مسعود - الدمام - 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 02:31 PM #بدلناها" توّحد القراءات للمكيفات والغسالات والثلاجات بالفيديو.. "أبوحمد" يفشل في التفريق بين النجوم والمستويات بالفيديو.. "أبوحمد" يفشل في التفريق بين النجوم والمستويات وقع الفنان "أبوحمد" في حرج مع طاقم عمل فني "#بدلناها"، عندما فشل في التفريق بين النجوم والمستويات لبطاقة كفاءة الطاقة، الملصق الجديد للأجهزة الكهربائية بعد توحيدها للمكيفات والغسالات والثلاجات والسخانات وأجهزة التدفئة.

وأصبح بمقدور المستهلك سرعة قراءة البطاقة فور وقوع النظر على الملصق، حيث جاءت فكرة المستويات بالألوان والأحرف الهجائية، وتصدر "الأخضر" المشهد بقوة التوفير. Advertisements الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. "أبوحمد" يفشل في التفريق بين النجوم والمستويات ،

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