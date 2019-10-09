موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة وشروط الاستحقاق للمستحقين بالدعم

أصبح الاستعلام عن مواعيد الصرف والدفعة الجديدة أحد المحركات للبحث لدى فئة من السعوديين المستحقين للدعم من البرنامج وحساب الدعم هو برنامج سعودي طبقته المملكة بهدف مساعدة الناس ذوى الدخل المنخفض بهدف التخفيف عليهم بعد زيادة الضرائب ضمن خطوات تحسين اقتصاد المملكة عام 2030 .

موعد صرف دفعة حساب المواطن

يعتبر هذا البرنامج من البرامج الإلكترونية على النت مباشره وليس لها وزارة ولا مكتب وأى سؤال لديك يكون على الموقع مباشرة والرد ومواعيد الصرف على حساب صاحبه مباشرة وكان أحد الأفراد يسأل عن مواعيد الصرف وكان الرد جاء على لسان خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج مباشرة وأن الصرف يأتي يوم 10 من كل شهر أو يتغير في حال إن كانت عطله أو مناسبه رسمية.

كيفية إضافة زوجة في حساب مواطن

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للزوجة التسجيل كفرد أساسي وليس تابع وهذا في بعض الحالات مثل المتزوجة من جنسية أخرى أو مسجون والزوجة التي هجرها زوجها وفاقد الأهلية وعائلته أو لا تعرف مكانه وغائب عنها وفى كل الأحوال تقدم المستندات التي تثبت حالتها ولكن في حالة غير الحالات تلك تكون كتابة لرب الأسرة وليس مستقل.

شروط التسجيل في الدفعة الجديدة

يستمر التسجيل في هذه الدفعة إلى حين الانتهاء من صرف مستحقات هذه الدفعة في ميعادها وبشرط أن تكون جميع الشروط مستوفاه على جميع الأفراد ومن هذه الشروط.

أن يكون المستفيد ممن يحمل الجنسية السعودية فقط ويستثنى منها الابن وابنه والزوج من غير السعوديين يحملون بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة أو لا يبعد عنها أكثر من 90 يوم في السنه.

ونوضح حرص المملكة العربية السعودية على تحسين وضع أبنائها والمقيمين بها من أصحاب الدخل المنخفض ويعانون من ارتفاع ثمن الضرائب الباهظة حتى لا تقع على كاهلهم المشاكل و يقدرون أن يعيشون في مستوى اجتماعي معين ولا بد من استيفاء كافة الشروط حتى يتم الصرف للجميع.