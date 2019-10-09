«قرقاش»: هدفنا نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني

أثنى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، على جهود المملكة العربية السعودية لتوحيد الصف بشأن اليمن، مُشيرًا إلى أن هدف بلاده الأول نجاح هذه الجهود.

وأشار حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن هدف الإمارات الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف بشأن اليمن وتعزيزه.

وتطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية للقائه بوزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله، قائلًا: لمست لديها حسًّا وطنيًّا لافتًا ووعيًا باللحظة التاريخية وإدراكًا لحجم التحديات وأهمية معالجتها، وسرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية، ونتطلع لشراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة.

وأوضح قرقاش أن زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية مع دولة متفردة في العالم العربي على حد تعبير عبدالله حمدوك، مُتابعًا: علاقتنا التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وكم نثمن تقدير الأخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها.

وعن الأوضاع بسوريا، أشار إلى أن التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، مؤكدًا على أهمية العمل على عودة النظام العربي الإقليمي؛ لأن ما يحدث حاليًّا هو بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي.