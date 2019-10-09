«حساب المواطن» يصرف الدفعة الـ23 للمستفيدين.. غدًا الخميس

يبدأ برنامج حساب المواطن، غدًا الخميس، إيداع الدفعة الثالثة والعشرين من الدعم المقدم.

وبحسب الجدولة الزمنية المسبقة يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد يوماً واحداً أو تأخيره يوماً واحداً إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية.

وتستمر عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الـ23.

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ومنذ انطلاقه، وضع البرنامج شروط الأهلية لتلقي الدعم وهي أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

كما ضمت الشروط أن يكون المستفيد مُقيمًا بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.