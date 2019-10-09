«هدف» يُتيح خطوات إلكترونية لتسجيل المنشآت الخاصة وعرض وظائفها للسعوديين

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، خدمة التسجيل إلكترونيًّا لمنشآت القطاع الخاص، الراغبة في المشاركة بملتقى لقاءات الدمام 2019، عبر الرابطhttps://hrdfliqaat.sa ، تمهيدًا لطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية البشرية.

ويعقد «هدف» ملتقى لقاءات الدمام 2019م، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويستهدف الملتقى عملاء «هدف» المستفيدين من خدماته وهم: منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال؛ حيث يصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة بالملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة لمجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية عبر عدد من البرامج، منها: دعم التوظيف لرفع المهارات، التدريب على راس العمل «تمهيـر»، والتدريب في المعاهد غير الربحية، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية، ودعم نقل المرأة العاملة «وصـول»، ودعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة»، وغيرهـا من البرامج.

ويُعقد الملتقى بمشاركة عدد كبير من المختصين والمهتمين بتنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

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ويسعى الملتقى لرفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

ويحتوي على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين وتقدم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق، ويشتـمل كل مسـار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات وبرامـج الدعـم وورش العمـل والنـدوات واللقـاءات الموجهـة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى، وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل.

ويهدف لتوجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة لمعرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم.

وهناك مسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، إضافة للتعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من «هدف»، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف لتوعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.

كما يتيح ملتقى لقاءات الدمام 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.