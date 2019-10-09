السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم البرنامج التدريبي "التخطيط الناجح"



حائل 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير (القسم النسائي) اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "التخطيط الناجح"، الذي استهدف القيادات التعليمية ورئيسات الأقسام والمشرفات التربويات في مكاتب التعليم واستمر لمدة أسبوعين وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث.

وأوضحت مساعدة مدير إدارة التخطيط والتطوير مها العماش أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الخطط التشغيلية في الميدان وإكساب الحاضرات مهارات التخطيط الناجح في إعداد وتقييم الخطط وفق الإطار الزمني المعلن في موقع الإدارة، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم جميع الإدارات المحتوى العلمي للبرنامج.

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13:35ت م

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