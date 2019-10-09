السعودية اليوم / سمو أمير منطقة منطقة القصيم يستقبل مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية



بريدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, معالي مساعد وزير العمل والتنمية والاجتماعية المشرف التنفيذي على فروع المناطق المهندس محمد بن ناصر الجاسر.

وتناول اللقاء خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ودورها في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم توطين الوظائف, إلى جانب أعمالها المتواصلة في تعزيز الشأن والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات غير الربحية.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بمعالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، منوهًا بما يلقاه القطاع من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وكل أنحاء المملكة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر تعزيزها وتنميتها للمبادرات الخادمة لأبناء الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته قدّم معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما تجده وزارة العمل من تكاتف من قبل إمارة منطقة القصيم ودعم وتشجيع وإقامة المبادرات الاجتماعية الخادمة لأبناء المنطقة، مؤكدًا على دعم القيادة ـ أيدها الله ـ لكل ما من شأنه تعزيز دور الوزارة في جميع مناطق المملكة، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال, وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.

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13:55ت م

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